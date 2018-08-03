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В Приморье пьяный водитель сбил пешеходов и скрылся с места аварии
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    В Приморье пьяный водитель сбил пешеходов и скрылся с места аварии

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    В Приморье пьяный водитель сбил пешеходов и скрылся с места аварии

    Приморский край, 3 августа. В приморском городе Дальнереченск пьяный водитель сбил пешеходов и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

    Как стало известно ГИБДД, 34-летний мужчина на Toyota Сorolla не заметил прогуливающихся вдоль проезжей части 14-летнюю девушку и 18-летнего парня, на которых не было светоотражающих элементов.

    «Водитель не выбрал безопасную скорость, позволяющую контролировать дорожную ситуацию, совершил наезд на молодых людей, после чего скрылся», — цитирует Deita.ru официальное сообщение регионального МВД.

    Попавшие под колеса автомобиля молодые люди получили травмы, а водителя, который, как оказалось, был нетрезв, спустя какое-то время задержали в соседнем населенном пункте.

    Как сообщает «Газета.ru», к попавшему под колеса авто молодому человеку применена мера административного наказания в виде предупреждения.

    Автор: Константин Терехов
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