В Приморье пьяный водитель сбил пешеходов и скрылся с места аварии

Приморский край, 3 августа. В приморском городе Дальнереченск пьяный водитель сбил пешеходов и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как стало известно ГИБДД, 34-летний мужчина на Toyota Сorolla не заметил прогуливающихся вдоль проезжей части 14-летнюю девушку и 18-летнего парня, на которых не было светоотражающих элементов.

«Водитель не выбрал безопасную скорость, позволяющую контролировать дорожную ситуацию, совершил наезд на молодых людей, после чего скрылся», — цитирует Deita.ru официальное сообщение регионального МВД.

Попавшие под колеса автомобиля молодые люди получили травмы, а водителя, который, как оказалось, был нетрезв, спустя какое-то время задержали в соседнем населенном пункте.

Как сообщает «Газета.ru», к попавшему под колеса авто молодому человеку применена мера административного наказания в виде предупреждения.