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На ВЭФ в Приморье откроют «Кванториум»
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    На ВЭФ в Приморье откроют «Кванториум»

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    На ВЭФ в Приморье откроют «Кванториум»

    Владивосток, 3 августа. Осенью 2018 года пройдет очередной Восточный экономический форум, в его работе будут участвовать представители Валдайского клуба. Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает портал Deita.ru.

    В рамках ВЭФ участники Валдайского клуба, дипломаты, российские и зарубежные политики и ученые обсудят перспективы развития отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также роль России в этом процессе.

    В рамках форума на телеканале «Россия 24» пройдут теледебаты Клуба «Валдай». На них состоится презентация «К Великому океану – 6: идеология поворота на Восток».

    Также  в рамках ВЭФ-2018 в районы Приморского края отправится мобильный детский технопарк. Сеть таких площадок под названием «Кванториум» уже работает по всей стране.

    Автор: Виктор Мальцев
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