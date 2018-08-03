На ВЭФ в Приморье откроют «Кванториум»

Владивосток, 3 августа. Осенью 2018 года пройдет очередной Восточный экономический форум, в его работе будут участвовать представители Валдайского клуба. Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает портал Deita.ru.

В рамках ВЭФ участники Валдайского клуба, дипломаты, российские и зарубежные политики и ученые обсудят перспективы развития отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также роль России в этом процессе.

В рамках форума на телеканале «Россия 24» пройдут теледебаты Клуба «Валдай». На них состоится презентация «К Великому океану – 6: идеология поворота на Восток».

Также в рамках ВЭФ-2018 в районы Приморского края отправится мобильный детский технопарк. Сеть таких площадок под названием «Кванториум» уже работает по всей стране.