В Приморском крае задержан иностранец с дериватами тигров

Владивосток, 3 августа. Приморские пограничники задержали иностранца, при котором были обнаружены дериваты амурских тигров.

Как сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ России, шкуру и кости краснокнижных животных нашли в машине подданного другого государства в районе села Барабаш.

Хозяином находки оказался иностранец, который целенаправленно приехал в Приморье для покупки ценных дериватов, которые часто используют в восточной медицине, информирует Deita.ru.

Оказалось, что гражданин хотел перевезти в Китай дериваты трех ранее убитых тигров. Ущерб составил 3,3 миллионов рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных».