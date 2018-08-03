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В Приморском крае задержан иностранец с дериватами тигров
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    В Приморском крае задержан иностранец с дериватами тигров

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    В Приморском крае задержан иностранец с дериватами тигров

    Владивосток, 3 августа. Приморские пограничники задержали иностранца, при котором были обнаружены дериваты амурских тигров.

    Как сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ России, шкуру и кости краснокнижных животных нашли в машине подданного другого государства в районе села Барабаш.

    Хозяином находки оказался иностранец, который целенаправленно приехал в Приморье для покупки ценных дериватов, которые часто используют в восточной медицине, информирует Deita.ru.

    Оказалось, что гражданин хотел перевезти в Китай дериваты трех ранее убитых тигров. Ущерб составил 3,3 миллионов рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных».

    Автор: Константин Терехов
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