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Военные маневры Тихоокеанского флота прошли в водах Приморского края
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    Военные маневры Тихоокеанского флота прошли в водах Приморского края

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    Военные маневры Тихоокеанского флота прошли в водах Приморского края

    Владивосток, 2 августа. В Приморском крае в заливе Петра Великого на большом противолодочном корабле (БПК) «Адмирал Виноградов» прошли военные маневры.

    Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, экипажи вертолетов Ка-27 отработали организацию взлетов и посадок на палубу БПК. К практическим тренировкам были привлечены воздушные судна в поисково-спасательном и противолодочном вариантах.

    Как было отмечено, в течение дня летчики во взаимодействии с экипажем «Адмирала Виноградова» выполнили более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля в движении и в дрейфе. 

    Кроме прочего, как отмечает Deita.ru, экипаж вертолета Ка-27ПС отработал учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море.
     

    Автор: Константин Терехов
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