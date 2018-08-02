Военные маневры Тихоокеанского флота прошли в водах Приморского края

Владивосток, 2 августа. В Приморском крае в заливе Петра Великого на большом противолодочном корабле (БПК) «Адмирал Виноградов» прошли военные маневры.

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, экипажи вертолетов Ка-27 отработали организацию взлетов и посадок на палубу БПК. К практическим тренировкам были привлечены воздушные судна в поисково-спасательном и противолодочном вариантах.

Как было отмечено, в течение дня летчики во взаимодействии с экипажем «Адмирала Виноградова» выполнили более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля в движении и в дрейфе.

Кроме прочего, как отмечает Deita.ru, экипаж вертолета Ка-27ПС отработал учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море.

