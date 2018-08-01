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Экономика
Жители Приморья задолжали «Дальэнергосбыту» более 18 млн рублей
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    Жители Приморья задолжали «Дальэнергосбыту» более 18 млн рублей

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    Жители Приморья задолжали «Дальэнергосбыту» более 18 млн рублей

    Владивосток, 1 августа. Более 18 млн рублей неустойки за несвоевременную или неполную оплату электроэнергии задолжали жители Приморского края «Дальэнергосбыту».

    Сообщается, что более 200 тысяч потребителей в Приморье получили счета на оплату электроэнергии с пеней, начисленной за первое полугодие текущего года.

    В материале Deita.ru говорится, что «Дальэнергосбыт» рекомендует потребителям не накапливать долги за использованную электроэнергию, а своевременно оплачивать счета до 20 числа месяца следующего за расчетным.

    Ранее Газета.ру сообщала, что вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что необходимо построить на Дальнем Востоке АЭС для конкурентоспособности региона. По словам Борисова, АЭС сможет обеспечить регион самой дешевой электроэнергией, что повысит конкурентоспособность продукции.

    Автор: Ирина Новикова
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