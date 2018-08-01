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Общество
Опубликован полный список безопасных пляжей Приморского края
Общество
Опубликован полный список безопасных пляжей Приморского края
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    Опубликован полный список безопасных пляжей Приморского края

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    Опубликован полный список безопасных пляжей Приморского края

    Владивосток, 1 августа. В региональном управлении российского МЧС опубликован полный список пляжей Приморского края, где купаться и отдыхать безопасно.

    По состоянию на сегодняшний день, соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах 72 пляжа и места массового отдыха на водоемах в 12 муниципальных образованиях.

    Это – 11 мест отдыха непосредственно во Владивостоке, 3 – в Артеме, столько же  — в Штыково, 2 – в Спасском районе, 5 – в Партизанском МО, 2 – в Уссурийском районе, 18 – в Находке, 20 – в Хасанском МО, 4 – в Кировском, столько же – в Фокино.

    Как сообщает Deita.ru, полный список принятых спасателями пляжей опубликован на сайте регионального МЧС.
     

    Автор: Константин Терехов
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