Опубликован полный список безопасных пляжей Приморского края

Владивосток, 1 августа. В региональном управлении российского МЧС опубликован полный список пляжей Приморского края, где купаться и отдыхать безопасно.

По состоянию на сегодняшний день, соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах 72 пляжа и места массового отдыха на водоемах в 12 муниципальных образованиях.

Это – 11 мест отдыха непосредственно во Владивостоке, 3 – в Артеме, столько же — в Штыково, 2 – в Спасском районе, 5 – в Партизанском МО, 2 – в Уссурийском районе, 18 – в Находке, 20 – в Хасанском МО, 4 – в Кировском, столько же – в Фокино.

Как сообщает Deita.ru, полный список принятых спасателями пляжей опубликован на сайте регионального МЧС.

