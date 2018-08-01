В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Владивосток, 1 августа. В главном управлении МЧС по Приморскому краю объявили об ухудшении погодных условий.

Непогода с большей долей вероятности придет в регион на выходных, ненастно будет в течение трех дней – с 4 по 6 августа. В это время в Приморском крае может выпасть большое количество осадков.

В связи с этим региональные спасатели предупреждают об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, нарушениях в работе систем энергетики и ЖКХ, частичном подтоплении низкопойменных участков.

В спасательном ведомстве рекомендуют в случае непогоды воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов, а также отложить туристические походы, выезды на рыбалку или охоту, сообщает Deita.ru.