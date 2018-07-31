Новая инсталляция появится в аэропорту Владивостока

Владивосток, 31 июля. Пресс-служба Международного аэропорта «Владивосток» сообщила, что в здании воздушной гавани появится инсталляция с новым символом.

Сообщается, что, по результатам внутрикорпоративного голосования было принято решение изобразить в аэропорту дальневосточного леопарда, лежащего на приморской скале.

В материале Deita.ru отмечается, что выбор был сделан не случайно, ведь в июле 2014 года сотрудники аэропорта получили от национального парка «Земля леопарда» право дать имя одной из самых редких диких кошек планеты.

Ранее Газета.ру сообщала, что во Владивостоке заметили самолет Ил-62М, который обычно используется для перелетов северокорейского лидера Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников КНДР.