Движение транспорта у Приморского океанариума будет изменено в ближайшее время

Владивосток, 31 июля. Схема движения транспорта в районе Приморского океанариума будет изменена в ближайшее время. Об этом сообщает администрация Владивостока.

Как отметили в администрации, будет изменено движение на Русском острове; соответствующие дорожные знаки будет установлены в районе улицы Академика Касьянова у остановки общественного транспорта «Приморский океанариум». Среди прочего, здесь будут установлены знаки «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением», «Окончание дороги с односторонним движением», «Уступите дорогу», «Остановка запрещена» и «Дети». Точная дата вступления данных изменений в силу пока не сообщается.

Издание Deita.ru пишет, что данные изменение в маршруте движения транспорта создадут все необходимые условия для удобного разворота крупных пассажирских автобусов. Кроме того, благодаря нововведениям, получится организовать максимальную безопасности для пешеходов.