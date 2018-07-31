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Движение транспорта у Приморского океанариума будет изменено в ближайшее время
Общество
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    Движение транспорта у Приморского океанариума будет изменено в ближайшее время

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    Движение транспорта у Приморского океанариума будет изменено в ближайшее время

    Владивосток, 31 июля.  Схема движения транспорта в районе Приморского океанариума будет изменена в ближайшее время. Об этом сообщает администрация Владивостока.

    Как отметили в администрации, будет изменено движение на Русском острове; соответствующие дорожные знаки будет установлены в районе улицы Академика Касьянова у остановки общественного транспорта «Приморский океанариум». Среди прочего, здесь будут установлены знаки «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением», «Окончание дороги с односторонним движением», «Уступите дорогу», «Остановка запрещена» и «Дети». Точная дата вступления данных изменений в силу пока не сообщается.

    Издание Deita.ru пишет, что данные изменение в маршруте движения транспорта создадут все необходимые условия для удобного разворота крупных пассажирских автобусов. Кроме того, благодаря нововведениям, получится организовать максимальную безопасности для пешеходов.

    Автор: Антон Зарубин
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