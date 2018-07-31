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Общество
Жительницу Владивостока осудили за мошенничество с детскими путевками
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    Жительницу Владивостока осудили за мошенничество с детскими путевками

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    Жительницу Владивостока осудили за мошенничество с детскими путевками

    Владивосток, 31 июля. Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что жительница Владивостока осуждена за мошенничество в сфере оказания услуг по продаже детских путевок.

    Сообщается, что суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 лет условно.

    Согласно данным следствия, обвиняемая пообещала знакомой помочь в приобретении двух путевок в ВДЦ «Океан», при этом зная, что не обладает подобной возможностью.

    В результате мошеннических действий, злоумышленница получила от потерпевшей 50 тысяч рублей, говорится в материале Deita.ru.

    Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела женщина добровольно возместила данную сумму целиком.

    Ранее Газета.ру сообщала, что жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств.

    Автор: Ирина Новикова
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