Жительницу Владивостока осудили за мошенничество с детскими путевками

Владивосток, 31 июля. Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что жительница Владивостока осуждена за мошенничество в сфере оказания услуг по продаже детских путевок.

Сообщается, что суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 лет условно.

Согласно данным следствия, обвиняемая пообещала знакомой помочь в приобретении двух путевок в ВДЦ «Океан», при этом зная, что не обладает подобной возможностью.

В результате мошеннических действий, злоумышленница получила от потерпевшей 50 тысяч рублей, говорится в материале Deita.ru.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела женщина добровольно возместила данную сумму целиком.

Ранее Газета.ру сообщала, что жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств.