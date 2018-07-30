Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» следователя по делу «приморских партизан»

Владивосток, 30 июля. Высокую государственную награду получила полковник приморского управления Следственного комитета РФ Ирина Завражина, руководившая самыми громкими расследованиями в регионе. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что следователь также руководила работой по делу «приморских партизан». Согласно указу главы государства, Завражина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени​​​. Как пишет РИА Новости, Завражина руководила следствием по делу «приморских партизан». Напомним, о серии жестких убийств сотрудников милиции, а также гражданских лиц стало известно в 2010 году.

Злоумышленники также совершали угоны, грабежи, налеты на отделения милиции. В июне 2010 года в Уссурийске банда была задержана. Преступники оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера.