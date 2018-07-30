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В Приморье выпавшего из окна малыша спасли сушка для белья и соседка
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    В Приморье выпавшего из окна малыша спасли сушка для белья и соседка

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    В Приморье выпавшего из окна малыша спасли сушка для белья и соседка

    Владивосток, 30 июля. Жительница Приморья спасла выпавшего из окна на пятом этаже ребенка.

    Инцидент произошел в одном из общежитий в Большом Камне. Ребенок выпал из окна комнаты на пятом этаже, но упал на сушку для белья этажом ниже. Спасти малыша от дальнейшего падения успела проживающая в квартире на четвертом этаже местная жительница, сообщает портал Deita.ru.

    Женщина рассказала изданию, что это не первый случай, когда она спасает этого малыша. Когда ребенку было полтора года, женщина увидела, что малыш играет на подоконнике открытого окна. В тот раз родителей ребенка также не оказалось рядом, и ей с другими соседями пришлось вмешаться, чтобы не допустить трагедии.

    Автор: Виктор Мальцев
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