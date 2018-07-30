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Приморец протаранил табло с ценами на бензин
Происшествия
Приморец протаранил табло с ценами на бензин
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    Приморец протаранил табло с ценами на бензин

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    Приморец протаранил табло с ценами на бензин

    Владивосток, 30 июля. Житель Приморья протаранил на автомобиле табло с ценами на бензин возле автозаправочной станции.

    ДТП произошло 29 июля около Седанкинского спуска на трассе Владивосток-Хабаровск. Автолюбитель на легковом автомобиле Toyota Corona Premio протаранил ценовое табло автозаправочной станции. В момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает со ссылкой на очевидцев портал Deita.ru.

    Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минэнерго сообщила, что в России стабилизировались цены на бензин. По данным издания, розничные цены на жидкое топливо перестали расти с начала июня, а оптовые цены на бензин даже снизились. Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что цены на топливо в России зависят стоимости нефти  в мире.

    Автор: Виктор Мальцев
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