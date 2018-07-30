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Владивостокский «Луч» одержал первую победу в сезоне
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    Владивостокский «Луч» одержал первую победу в сезоне

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    Владивостокский «Луч» одержал первую победу в сезоне

    Владивосток, 30 июля. Владивостокская футбольная команда «Луч» одержала первую победу в Первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в текущем сезоне, обыграв «Зенит-2» со счетом 1:0.

    Матч прошел на стадионе «Динамо» в столице Приморья. Единственный гол в матче на 10 минуте забил Руслан Гордиенко с подачи Александра Носова, сообщает портал Deita.ru.

    После забитого мяча хозяева перешли в оборону, но гости так и не смогли поразить ворота «Луча». На 33-й минуте за грубую игру был удален футболист «Зенита-2».

    Напомним, ранее владивостокский «Луч» проиграл две первые игры чемпионата и в случае очередного проигрыша мог рисковал приблизиться к переходу в низшую лигу.

    Автор: Виктор Мальцев
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