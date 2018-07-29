Во Владивостоке в честь Дня ВМФ прошел парад военных кораблей

Владивосток, 29 июля. В столице Приморья в честь Дня Военно-морского флота прошли военно-спортивный праздник и парад кораблей.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский сообщил журналистам, что корабли ТОФ «показали действия сил по предназначению». Силы Тихоокеанского флота специального назначения также показали действия группы по захвату судна, а бойцы инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения подготовили необходимый для высадки морского десанта плацдарм.

Всего в параде и празднике участвовали 40 боевых судов, 20 единиц военной техники береговых войск и более 1,5 тысяч военнослужащих. Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц обошел парадный строй кораблей и обратился с поздравлением с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» к морякам, жителям и гостям Владивостока.