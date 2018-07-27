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Специалисты ликвидируют разлив нефти в бухте Золотой рог
Общество
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    Специалисты ликвидируют разлив нефти в бухте Золотой рог

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    Специалисты ликвидируют разлив нефти в бухте Золотой рог

    Владивосток, 27 июля. Пресс-служба ФГБУ «Морская спасательная служба» сообщила, что в бухте Золотой рог в районе порта Владивосток произошел разлив нефтепродуктов площадью 600 квадратных метров.

    Нефть обнаружена в области причалов N 4 и N5. Пятно находится между причальной стенкой и судами «CMB giulia», «Asia emeraldiv» и «Hansung», говорится в материале Deita.ru.

    По предварительной информации, был разлит обводненный мазут. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Напомним, что 11 мая разлив нефтепродуктов был зафиксирован в бухте Горностай под Владивостоком. 

    Ранее газета Известия сообщала, что во время демонтажа старого речного судна в речном порту Якутска 18 мая в Лену вылилось огромное количество нефти. Площадь загрязнения составила 500 кв. метров.

    Автор: Ирина Новикова
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