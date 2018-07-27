Специалисты ликвидируют разлив нефти в бухте Золотой рог

Владивосток, 27 июля. Пресс-служба ФГБУ «Морская спасательная служба» сообщила, что в бухте Золотой рог в районе порта Владивосток произошел разлив нефтепродуктов площадью 600 квадратных метров.

Нефть обнаружена в области причалов N 4 и N5. Пятно находится между причальной стенкой и судами «CMB giulia», «Asia emeraldiv» и «Hansung», говорится в материале Deita.ru.

По предварительной информации, был разлит обводненный мазут. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что 11 мая разлив нефтепродуктов был зафиксирован в бухте Горностай под Владивостоком.

Ранее газета Известия сообщала, что во время демонтажа старого речного судна в речном порту Якутска 18 мая в Лену вылилось огромное количество нефти. Площадь загрязнения составила 500 кв. метров.