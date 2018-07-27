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Туман не помешал этапу гонки «Кубок Владивостока»
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    Туман не помешал этапу гонки «Кубок Владивостока»

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    Туман не помешал этапу гонки «Кубок Владивостока»

    Владивосток, 27 июля. Сильный туман, опустившийся в среду на Амурский залив, не помешал проведению очередного этапа регаты «Кубок Владивостока».

    Сообщается, что в текущем году регата продолжается с мая по август. Всего яхтсмены принимают участие в 13 гонках под парусами.

    25 июля на старт вышли 16 яхт «Конрад 25 Р» и 13 «Плату 25». В середине гонок бухту накрыло туманом, что существенно ослабило скорость ветра.

    Несмотря на это, экипаж спокойно завершил этап регаты.

    «В принципе, мы довольны, как прошли. Экипаж потренировали, матчасть проверили. Но, в общем-то, изменение погоды посреди гонки — это тяжело. Ветер ослаб практически в два раза, что повлияло на результаты», — цитирует Deita.ru члена одного из экипажей.

    Ранее газета Известия сообщала, что на Амуре вечернее дефиле яхт завершило водный праздник «Амурчане поднимают паруса». В его рамках состоялась встреча парусной регаты «Кубок Амура».

    Автор: Ирина Новикова
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