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Массовое ДТП произошло во Владивостоке по вине малолитражки
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    Массовое ДТП произошло во Владивостоке по вине малолитражки

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    Массовое ДТП произошло во Владивостоке по вине малолитражки

    Владивосток, 27 июля. Водитель малолитражного автомобиля Nissan March в четверг устроил массовое ДТП во Владивостоке.

    Согласно имеющейся информации, авария произошла днем 26 июля в районе дома № 47 по Луговой улице в столице Приморского края. Очевидцы случившегося рассказали, что Nissan March поворачивал с Горной улицы и не пропустил автомобиль Toyota Wish.

    В результате столкновения малолитражка отлетела в Toyota Hiace, говорится в материале Deita.ru.

    По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек, они были госпитализированы прибывшей скорой.

    Ранее газета Известия сообщала, что 28 июня в Московской области в результате столкновения шести автомобилей пострадали три человека.

    В ночь на 27 июля в Подмосковье также произошло массовое ДТП, которое унесло жизни четырех человек.

    Автор: Ирина Новикова
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