Массовое ДТП произошло во Владивостоке по вине малолитражки

Владивосток, 27 июля. Водитель малолитражного автомобиля Nissan March в четверг устроил массовое ДТП во Владивостоке.

Согласно имеющейся информации, авария произошла днем 26 июля в районе дома № 47 по Луговой улице в столице Приморского края. Очевидцы случившегося рассказали, что Nissan March поворачивал с Горной улицы и не пропустил автомобиль Toyota Wish.

В результате столкновения малолитражка отлетела в Toyota Hiace, говорится в материале Deita.ru.

По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек, они были госпитализированы прибывшей скорой.

Ранее газета Известия сообщала, что 28 июня в Московской области в результате столкновения шести автомобилей пострадали три человека.

В ночь на 27 июля в Подмосковье также произошло массовое ДТП, которое унесло жизни четырех человек.