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Судебные приставы Приморья нашли должницу в диване
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    Судебные приставы Приморья нашли должницу в диване

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    Судебные приставы Приморья нашли должницу в диване

    Владивосток, 26 июля. Судебные приставы Приморского края в ходе очередного рейда нашли должницу по алиментам в диване.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, по одному из адресов, которые обходили судебные приставы, дверь квартиры открыла подруга должницы, и заявила, что женщины нет дома.

    При этом бдительный сотрудник службы обратил внимание на разложенный в комнате диван, который выглядел не совсем обычно. Как оказалось, именно в нем пряталась алиментщица.

    Как сама позже пояснила женщина, увидев в окно служебный автомобиль управления ФССП, она решила спрятаться в диван. Как сообщает Deita.ru, за «игру в прятки» должница была оштрафована на 1 тысячу рублей.

    Автор: Константин Терехов
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