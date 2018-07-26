Меню
Россия
Экс-директор «Радиоприобора» осужден в Приморском крае
Украина
Экс-премьер Украины прокомментировал интервью Пашинина о Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-директор «Радиоприобора» осужден в Приморском крае

    108

    Экс-директор «Радиоприобора» осужден в Приморском крае

    Владивосток, 26 июля. В столице Приморского края вынесен приговор бывшему директору завода «Радиоприбор» Михаилу Харченко.

    Как сообщили в региональном следственном управлении следственного комитета России, Первомайский районный суд Владивостока приговорил мужчину к четырем годам в колонии-поселении.

    При этом уточняется, что приговор вынесен по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 201 УК РФ). При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — возраст подсудимого, состояние его здоровья.

    Как напоминает Deita.ru, из-за невыгодных контрактов, заключенных бывшим руководителем, завод лишился доходов. Деятельность Харченко лишила предприятия более миллиарда рублей.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.