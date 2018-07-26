Экс-директор «Радиоприобора» осужден в Приморском крае

Владивосток, 26 июля. В столице Приморского края вынесен приговор бывшему директору завода «Радиоприбор» Михаилу Харченко.

Как сообщили в региональном следственном управлении следственного комитета России, Первомайский районный суд Владивостока приговорил мужчину к четырем годам в колонии-поселении.

При этом уточняется, что приговор вынесен по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 201 УК РФ). При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — возраст подсудимого, состояние его здоровья.

Как напоминает Deita.ru, из-за невыгодных контрактов, заключенных бывшим руководителем, завод лишился доходов. Деятельность Харченко лишила предприятия более миллиарда рублей.