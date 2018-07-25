Китайская компания построит зерновой терминал в Приморье

Владивосток, 25 июля. Инвесторы из Китая будут участвовать в развитии портовой инфраструктуры Приморья и строительстве зернового терминала в Славянке. Об этом говорилось на рабочей встрече главы региона Андрея Тарасенко с делегацией группы компаний ООО «Порт Хэбэй» и старшим инженером корпорации Кун Дэбяо.

Кун Дэбяо подчеркнул, что делегация прибыла в Приморье для продвижения проекта по строительству зернового терминала в Славянке.

«На первом этапе планируется создание причала для перегрузки зерновых грузов для судов с водоизмещением 50 тысяч тонн. Также проект будет включать в себя мощности для хранения зерна, участок железной дороги для обслуживания терминала, систему транспортировки и погрузки зерна на судно», — цитирует старшего инженера «Порт Хэбэй» портал Deita.ru.

По мнению Кун Дэбяо, терминал станет важным транспортным узлом, на котором можно будет перегружать зерно и топливные пеллеты. Проект будет стимулировать торговлю на Дальнем Востоке, а также поспособствует развитию производства топливных гранул.

Инженер подчеркнул, что корпорация уже начала работу над проектом. По приглашению инвесторов к необходимым для проектирования исследованиям приступили специалисты крупнейшей в КНР транспортной корпорации China Communications Construction Corporation (СССС).