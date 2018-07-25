Меню
Россия
Жителям Приморья, потерявшим в результате ЧС жилье, поможет государство
Весь мир
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
Следующая новость
Загрузка...

    Жителям Приморья, потерявшим в результате ЧС жилье, поможет государство

    55

    Жителям Приморья, потерявшим в результате ЧС жилье, поможет государство

    Владивосток, 25 июля. Жителям Приморского края, которые в результате чрезвычайных ситуаций потеряют жилье, будет гарантирована государственная поддержка.

    Как сообщает Deita.ru, такое право граждан, которые пострадают от тех или иных ЧС, было признано юридически верным во время крайней сессии регионального Законодательного собрания.

    Народные избранники признали право на получение господдержки за счет средств краевого бюджета нанимателям или собственникам жилья, которое было признано непригодным для проживания в результате стихийного бедствия.

    Главное условие, при котором будет выделена государственная поддержка – если у пострадавшего гражданина разрушенное жилье было единственным, и у него нет другой жилой недвижимости.

    При этом размер выплаты будет рассчитываться исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади, которую установит своим подзаконным актом администрация Приморского края.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.