Жителям Приморья, потерявшим в результате ЧС жилье, поможет государство

Владивосток, 25 июля. Жителям Приморского края, которые в результате чрезвычайных ситуаций потеряют жилье, будет гарантирована государственная поддержка.

Как сообщает Deita.ru, такое право граждан, которые пострадают от тех или иных ЧС, было признано юридически верным во время крайней сессии регионального Законодательного собрания.

Народные избранники признали право на получение господдержки за счет средств краевого бюджета нанимателям или собственникам жилья, которое было признано непригодным для проживания в результате стихийного бедствия.

Главное условие, при котором будет выделена государственная поддержка – если у пострадавшего гражданина разрушенное жилье было единственным, и у него нет другой жилой недвижимости.

При этом размер выплаты будет рассчитываться исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади, которую установит своим подзаконным актом администрация Приморского края.

