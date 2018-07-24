Житель Великобритании доехал на машине до Владивостока

Владивосток, 24 июля. Житель Великобритании проехал на автомобиле всю Европу и Россию и добрался до Владивостока.

Сообщается, что британец начал свое путешествие на автомобиле Ford Fiesta еще в 2016 году. Поездка была разделена на две части — европейскую и российскую.

В столицу Приморья путешественник прибыл 22 июля из Китая.

Президент автомобильного сообщества Владимир Семерня рассказал, что британец уже улетел в Москву, однако оставил во Владивостоке свою машину, попросив продать ее и отправить деньги в благотворительный фонд, говорится в материале Deita.ru.

Ранее Газета.ру сообщала, что швейцарские болельщики прибыли в Калининград на матч между сборными Швейцарии и Сербии, который прошел 22 июня, на тракторе 1964 года выпуска.