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Житель Великобритании доехал на машине до Владивостока
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    Житель Великобритании доехал на машине до Владивостока

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    Житель Великобритании доехал на машине до Владивостока

    Владивосток, 24 июля. Житель Великобритании проехал на автомобиле всю Европу и Россию и добрался до Владивостока.

    Сообщается, что британец начал свое путешествие на автомобиле Ford Fiesta еще в 2016 году. Поездка была разделена на две части — европейскую и российскую.

    В столицу Приморья путешественник прибыл 22 июля из Китая.

    Президент автомобильного сообщества Владимир Семерня рассказал, что британец уже улетел в Москву, однако оставил во Владивостоке свою машину, попросив продать ее и отправить деньги в благотворительный фонд, говорится в материале Deita.ru.

    Ранее Газета.ру сообщала, что швейцарские болельщики прибыли в Калининград на матч между сборными Швейцарии и Сербии, который прошел 22 июня, на тракторе 1964 года выпуска.

    Автор: Ирина Новикова
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