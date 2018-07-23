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Тайфун «Ампил» принесет из Китая в Приморье сильные ливни
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    Тайфун «Ампил» принесет из Китая в Приморье сильные ливни

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    Тайфун «Ампил» принесет из Китая в Приморье сильные ливни

    Владивосток, 23 июля. Тайфун «Ампил», который вскоре перейдет в стадию циклона, принесет из Китая в Приморский край сильные ливни. Об этом сообщает Примпогода.

    По словам главы ведомства Бориса Кубая, тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и далее будет приподниматься строго в северном направлении. Тайфун потеряет свою силу около северного побережья Желтого моря и превратится в обычный циклон с тропическими паводками.

    «Далее постепенно экс-тайфун окажется под влиянием той самой высотной фронтальной зоны, ось которой проходит примерно вдоль границы Хабаровского и Приморского краев, ускорит свое движение и пройдет вдоль этой границы в сторону Сахалина ориентировочно в четверг-пятницу, 26–27 июля», — уточнил Кубай.

    Он добавил, что конец текущей недели в Приморье будет характеризоваться сильными ливнями, наиболее интенсивно они пройдут в северных и центральных районах региона, передает Deita.ru. Глава Примпогоды предупредил жителей края об опасности подъема уровня рек до опасных отметок вплоть до выхода из берегов.

    В Красноармейском и Дальнереченском районах также возможно ухудшение паводковой ситуации и подтопления. Однако в последующие дни во Владивостоке восстановится теплая погода без осадков, передает «Аргументы и Факты».

    Напомним, тайфун в Китае сопровождался сильными порывами ветра и ливневыми дождями. Циклон является десятым в этом году, порывы в эпицентре достигали 100 километров в час. Власти Шанхая приняли решение об эвакуации более 190 тысяч жителей ввиду повышенного «оранжевого» уровня погодной опасности.

    Автор: Екатерина Кухарева
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