Первая зебра родилась в зоопарке в Приморском крае

Владивосток, 23 июля. В зоопарке «Садгород» в столице Приморского края родилась первая зебра.

Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на аккаунт заведения в социальной сети Instagram. Как считают в зоопарке, подобный случай – рождения зебры в неволе первый за всю история Дальнего Востока.

«В пятницу рано утром произошло невероятное событие — в семье зебр произошло пополнение. Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится один год», — говорится в подписи к опубликованной фотографии.

Мама – самка зебры по имени Зоя и малышка, которой дали имя Александра, чувствуют себя хорошо. Маленькая зебра уже крепко стоит на ногах, и вместе с мамой гуляет по вольеру.

Публикация от ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) 22 Июл 2018 в 2:18 PDT