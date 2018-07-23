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Первая зебра родилась в зоопарке в Приморском крае
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    Первая зебра родилась в зоопарке в Приморском крае

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    Первая зебра родилась в зоопарке в Приморском крае

    Владивосток, 23 июля. В зоопарке «Садгород» в столице Приморского края родилась первая зебра.

    Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на аккаунт заведения в социальной сети Instagram. Как считают в зоопарке, подобный случай – рождения зебры в неволе первый за всю история Дальнего Востока.

    «В пятницу рано утром произошло невероятное событие — в семье зебр произошло пополнение. Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится один год», — говорится в подписи к опубликованной фотографии.

    Мама – самка зебры по имени Зоя и малышка, которой дали имя Александра, чувствуют себя хорошо. Маленькая зебра уже крепко стоит на ногах, и вместе с мамой гуляет по вольеру.

    «Когда мы только привозили к нам пару зебр, мы узнавали ситуацию в других зоопарках, и нигде больше зебр не находили. И сейчас мы, по нашим оценкам, являемся единственным зоопарком в регионе с зебрами», — рассказала директор зоопарка Алена Асновина ТАСС.

    Автор: Константин Терехов
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