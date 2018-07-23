Во Владивостоке был побит рекорд жары

Владивосток, 23 июля. Накануне в столице Приморского края была зафиксирована максимальная температура за всю историю наблюдений.

Как сообщает Deita.ru, со ссылкой на местных синоптиков, показания термометра в воскресенье 22 июля составили 31,7 градусов выше ноля. Предыдущий рекорд для этого дня — +30,5 градусов держался ровно полвека.

Жаркая погода, а напомним, что +31,7 зафиксированных накануне градусов – это показания в тени, под прямыми лучами солнца было далеко за 40 градусов, вынудили горожан устремиться на городские пляжи.

Таким образом днем пробки наблюдались по направлению к местам отдыха, а вечером наоборот – в сторону Владивостока. В итоге, многие горожане смогли попасть домой только затемно.

Добавим, что сегодня столице Приморского края без осадков. Температура воздуха до +26 градусов. В регионе небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.