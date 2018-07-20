Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

Владивосток, 20 июля. Штормовое предупреждение на пятницу и субботу объявлено в Приморском крае.

Об этом сообщает Deita.ru, со ссылкой на местных синоптиков, которые обещают разгул стихии в регионе в течение ближайших двух суток. Виной всему – обострение фронтальных разделов.

Так, во второй половине пятницы, а также в ночь на субботу в Приморском крае ожидается сильная гроза, которая будет сопровождаться ветром, сильными дождями и ливнями.

Как следствие — на реках возможны резкие подъемы уровней воды до метра, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог.