Авиарейсов из Владивостока в Пусан стало в два раза больше

Владивосток, 20 июля. Жители Владивостока теперь могут улететь в Пусан в два раза чаще.

Как сообщает Deita.ru, к выполнению авиарейсов из столицы Приморского края в южнокорейский город приступила бюджетная авиакомпания Республики Корея Eastar Jet.

В пресс-службе «Международного аэропорта Владивосток» уточнили, что полеты по маршруту будут выполняться на Boeing-737–800 шесть раз в неделю, кроме понедельника.

Таким образом, теперь число вылетов из Владивостока в Пусан и обратно увеличилось ровно в два раза. Ранее на этом направлении выполняла рейсы только авиакомпания «Аврора».

