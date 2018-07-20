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Авиарейсов из Владивостока в Пусан стало в два раза больше
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    Авиарейсов из Владивостока в Пусан стало в два раза больше

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    Авиарейсов из Владивостока в Пусан стало в два раза больше

    Владивосток, 20 июля. Жители Владивостока теперь могут улететь в Пусан в два раза чаще.

    Как сообщает Deita.ru, к выполнению авиарейсов из столицы Приморского края в южнокорейский город приступила бюджетная авиакомпания Республики Корея Eastar Jet.

    В пресс-службе «Международного аэропорта Владивосток» уточнили, что полеты по маршруту будут выполняться на  Boeing-737–800 шесть раз в неделю, кроме понедельника.

    Таким образом, теперь число вылетов из Владивостока в Пусан и обратно увеличилось ровно в два раза. Ранее на этом направлении выполняла рейсы только авиакомпания «Аврора».
     

    Автор: Константин Терехов
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