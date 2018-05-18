Во Владивостоке восстанавливают кампус ДВФУ

Владивосток, 18 мая. В столице Приморья восстанавливают пострадавший от циклона 3 мая кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, из-за циклона пострадала обшивка здания и потекла крыша. Вода попала в некоторые комнаты для студентов.

В ДВФУ заявили, что устранение последствий циклона завершаются. Службы университета и управляющая компания закончили подготовительные работы для ремонта поврежденной обшивки крыши корпуса А. Уже закуплены материалы, для выполнения работы наняты промышленные альпинисты, сотрудники подрядной организации закрепляют на крыше здания смежные конструкции.

Завершить восстановление кампуса в университете планируют до 27 мая.