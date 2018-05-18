Во Владивостоке ищут месяц назад пропавшую молодую женщину

Владивосток, 18 мая. Полиция столицы Приморского края обращается за помощью к гражданам в поисках пропавшей месяц назад молодой девушки.

Как сообщает Deita.ru, об этой загадочной истории известно совсем немного: в ночь на 21 апреля гражданка 1990 года рождения ушла из своей квартиры, что в доме на улице Сафонова.

С тех пор о молодой женщине никто ничего не слышал. Сообщается о приметах пропавшей: на вид ей 25–27 лет, небольшой рост – 150 сантиметров, худощавого телосложения, у нее голубые глаза и светло-русые волосы.

Те, кто сможем пролить свет на эту историю и сообщить любые данные о пропавшей, могут звонить по телефонам: 8 (4232) 27–26–88, 02, 102, +7 (914) 721–22–32, +7 (994) 004-41-46.