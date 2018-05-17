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Во Владивостоке закрыли еще один крупный торговый центр
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    Во Владивостоке закрыли еще один крупный торговый центр

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    Во Владивостоке закрыли еще один крупный торговый центр

    Владивосток, 17 мая. В столице Приморского края судебные приставы закрыли еще один торговый центр.

    Как сообщает Deita.ru, на этот раз работа приостановлена в ТЦ «БУМ», который находится в районе Второй речки. Причина — несоблюдение правил противопожарной безопасности.

    К слову, это уже не первый объект с массовым пребыванием людей, который был закрыт в столице Приморского края за последние недели – ранее, напомним, были опечатаны супермаркет «Реми» на Борисенко и кинотеатр «New Wave Cinema».

    Автор: Константин Терехов
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