Во Владивостоке закрыли еще один крупный торговый центр

Владивосток, 17 мая. В столице Приморского края судебные приставы закрыли еще один торговый центр.

Как сообщает Deita.ru, на этот раз работа приостановлена в ТЦ «БУМ», который находится в районе Второй речки. Причина — несоблюдение правил противопожарной безопасности.

К слову, это уже не первый объект с массовым пребыванием людей, который был закрыт в столице Приморского края за последние недели – ранее, напомним, были опечатаны супермаркет «Реми» на Борисенко и кинотеатр «New Wave Cinema».