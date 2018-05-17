Во Владивостоке открылась выставка берестяных грамот

Владивосток, 17 мая. В столице Приморского края открылась выставка берестяных грамот XI-XV веков, найденных на раскопках в Великом Новгороде.

Как сообщает Deita.ru, посмотреть на экспонаты древней письменности из коллекции Новгородского музея-заповедника можно в музее имени В. К. Арсеньева во Владивостоке впервые.

«Сегодня история моей национальности, Российского государства приехала к нам. Здорово, что сегодня эта выставка находится в нашем крае, и её могут посмотреть жители Приморья», — сказал присутствовавший на открытии выставки вице-губернатор Константин Межонов.

К слову, выставку под названием «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» можно увидеть до 5 августа 2018 года. Проект реализуется при поддержке фонда Потанина.