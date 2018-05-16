Тигры в Приморье попали в фотоловушку

Приморский край, 16 мая. Тигры, обитающие в национальном парке «Бикин», что в Приморском крае попали в фотоловушки, установленные на территории охраняемой зоны.

Об этом сообщает Deita.ru, ссылаясь на пресс-службу национального парка. На днях сотрудника «Бикина» вернулись из экспедиции по территории нацпарка, привезя с собой бесценный фото- и видеоматериалы.

«Мы проверили восемь ранее установленных приборов, а также поставили четыре новых. Как видно на кадрах с фотоловушек, там обитают не только амурские тигры, но и копытные», — рассказал начальник оперативного отряда «Бикина» Александр Самойленко.

Как напоминает URA.RU, всего на территории национального парка «Бикин» установлено более 60 приборов для мониторинга популяции тигра и других диких животных.