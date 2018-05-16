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Жительница Приморья обвинила соперницу в совершении преступления, которого не было
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    Жительница Приморья обвинила соперницу в совершении преступления, которого не было

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    Жительница Приморья обвинила соперницу в совершении преступления, которого не было

    Владивосток, 16 мая. Жительница Приморья решила из ревности оболгать соперницу, обвинив ее в совершении преступления, которого на самом деле не было.

    Об этом сообщает Deita.ru, ссылаясь на местную прокуратуру. Женщина написала заявление в полицию о краже у нее ювелирных украшений и 12 тысяч рублей. В преступлении она обвинила сожительницу бывшего мужа.

    Впрочем, в ходе следствия стало понятно, что факта преступления на самом деле не было. В итоге, сообщает телеканал «360», уголовное дело о ложном доносе было возбуждено непосредственно против ревнительницы.

    Автор: Константин Терехов
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