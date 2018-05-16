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Губернатор Приморья дал мэру Партизанска последний шанс
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    Губернатор Приморья дал мэру Партизанска последний шанс

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    Губернатор Приморья дал мэру Партизанска последний шанс

    Владивосток, 16 мая. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко призвал мэра Партизанска привести город в порядок.

    Как сообщает Deita.ru, глава региона во второй раз за последние пару месяцев посетил городской округ, встретился с местными депутатам и жителями, выслушал их жалобы на бездействие местных властей.

    При этом, что примечательно, проблемы, о которых граждане рассказали губернатору, остались теми же, что были два месяца назад. На это Тарасенко указал градоначальнику, спросив, почему ситуация не меняется.

    «Почему вы не слышите людей, не болеете за свой город? Желание работать вообще есть?», — задал глава региона прямой вопрос Александру Зражевскому, на что получил утвердительный ответ.

    Кроме того, как сообщает телеканал «360», Тарасенко крайне возмутился намерениями мэра Партизанска посетить Крым, когда в городском округе столько задач, которые нужно решать.
     

    Автор: Константин Терехов
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