Фестиваль ГТО завершился во Владивостоке

Владивосток, 15 мая. В столице Приморского края завершился региональный летний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО».

Как сообщает Deita.ru, соревнования проходили среди школьников 11–15 лет. Всего в фестивале приняли участие 15 команд из семи муниципальных образований и восьми городских округов Приморского края.

Отметим, что фестиваль проходит по программе летнего многоборья. По итогам состязания будут определены победители в личном и командном первенствах. Сдача нормативов прошла на трёх площадках.