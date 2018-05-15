Меню
Общество
Фестиваль ГТО завершился во Владивостоке
Весь мир
«Приоритетное направление»: эксперт рассказал о притязаниях США на российский северный морской путь
Следующая новость
Загрузка...

    Фестиваль ГТО завершился во Владивостоке

    34

    Фестиваль ГТО завершился во Владивостоке

    Владивосток, 15 мая. В столице Приморского края завершился региональный летний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО».

    Как сообщает Deita.ru, соревнования проходили среди школьников 11–15 лет. Всего в фестивале приняли участие 15 команд из семи муниципальных образований и восьми городских округов Приморского края.

    Отметим, что фестиваль проходит по программе летнего многоборья. По итогам состязания будут определены победители в личном и командном первенствах. Сдача нормативов прошла на трёх площадках.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.