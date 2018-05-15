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Хулиган в трусах дебоширил в одной из гостиниц Владивостока
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    Хулиган в трусах дебоширил в одной из гостиниц Владивостока

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    Хулиган в трусах дебоширил в одной из гостиниц Владивостока

    Владивосток, 15 мая. Сотрудники одной из гостиниц Владивостока вынуждены были вызвать вневедомственную охрану, дабы успокоить дебошира в одних трусах.

    Как сообщает Deita.ru, постоялец гостиницы на улице Надибаидзе в какой-то момент начал вести себя крайне агрессивно, устроил скандал, поломал мебель, оскорблял и угрожал персоналу.

    Успокоился мужчина, когда на место ЧП прибыли росгвардейцы. Дебошир был доставлен в отдел полиции для разбирательств. В отношении хулигана составили административный протокол по статье «Хулиганство» (ст. 20.1 КоАП).

    Автор: Константин Терехов
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