Хулиган в трусах дебоширил в одной из гостиниц Владивостока

Владивосток, 15 мая. Сотрудники одной из гостиниц Владивостока вынуждены были вызвать вневедомственную охрану, дабы успокоить дебошира в одних трусах.

Как сообщает Deita.ru, постоялец гостиницы на улице Надибаидзе в какой-то момент начал вести себя крайне агрессивно, устроил скандал, поломал мебель, оскорблял и угрожал персоналу.

Успокоился мужчина, когда на место ЧП прибыли росгвардейцы. Дебошир был доставлен в отдел полиции для разбирательств. В отношении хулигана составили административный протокол по статье «Хулиганство» (ст. 20.1 КоАП).