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Опасные маневры водителя Lexus чуть не спровоцировали ДТП во Владивостоке
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    Опасные маневры водителя Lexus чуть не спровоцировали ДТП во Владивостоке

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    Опасные маневры водителя Lexus чуть не спровоцировали ДТП во Владивостоке

    Владивосток, 15 мая. Опасные маневры водителя Lexus lx 570 на улице Авроровской в столице Приморья едва не спровоцировали аварию.

    Как сообщает Deita.ru, сидевший за рулем внедорожника мужчина, в нарушении правил дорожного движения, во время обгона, выехал на полосу встречного движения, на которой двигались другие автомобили.

    Несмотря на опасные маневры Lexus, на «встречке» едва не случилась авария, последствия которой даже трудно себе представить. К счастью, все обошлось благополучно.

    Автор: Константин Терехов
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