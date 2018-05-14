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Поисковики РФ и США подняли части упавшего в Приморье в 1945 году американского самолета
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    Поисковики РФ и США подняли части упавшего в Приморье в 1945 году американского самолета

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    Поисковики РФ и США подняли части упавшего в Приморье в 1945 году американского самолета

    Владивосток, 14 мая. Участники совместной российско-американской поисковой экспедиции подняли на поверхность детали упавшего в 1945 году в Приморье американского самолета «Каталина».

    Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

    Ранее в Приморском крае стартовала американско-российская экспедиция. Ее участники должны установить места предполагаемого падения самолетов США.

    Участники экспедиции обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолет PBN-1 «Каталина». Они подняли части упавшего самолета.

    Автор: Анна Иванова
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