Долги по ЖКХ лишают жителей Приморья автомобилей и недвижимости

Владивосток, 14 мая. Должники за «коммуналку» в Дальнегорском и Спасском районах Приморского края лишаются автомобилей и недвижимости.

Как сообщает Deita.ru, в частности в Спасском МО у должника – юридического лица судебными приставами было арестовано нежилое помещение стоимостью 1 миллион рублей.

В Дальнегорском районе региона у неплательщика за услуги ЖКХ приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla, полуприцеп Nissan, а также принадлежащее должнику нежилое помещение.