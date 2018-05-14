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Долги по ЖКХ лишают жителей Приморья автомобилей и недвижимости
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    Долги по ЖКХ лишают жителей Приморья автомобилей и недвижимости

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    Долги по ЖКХ лишают жителей Приморья автомобилей и недвижимости

    Владивосток, 14 мая. Должники за «коммуналку» в Дальнегорском и Спасском районах Приморского края лишаются автомобилей и недвижимости.

    Как сообщает Deita.ru, в частности в Спасском МО у должника – юридического лица судебными приставами было арестовано нежилое помещение стоимостью 1 миллион рублей.

    В Дальнегорском районе региона у неплательщика за услуги ЖКХ приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla, полуприцеп Nissan, а также принадлежащее должнику нежилое помещение.

    Автор: Константин Терехов
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