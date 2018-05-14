Вице-губернатором Приморья стала многодетная мать

Владивосток, 14 мая. Заместителем губернатора Приморского края назначена многодетная мать Ирина Мануйлова.

Как сообщает Deita.ru, соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Тарасенко. Мануйлова в краевом правительстве будет курировать сферы образования и науки.

Как прокомментировал назначение врио губернатора, усиление образовательного блока регионального правительства связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в регионе, в том числе по поручению Владимира Путина.

Добавим, что Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Новосибирской области. В 2011 году избрана депутатом Госдумы, работала зампредседателя Комитета. Замужем, трое детей.