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Общество
Вице-губернатором Приморья стала многодетная мать
Общество
Вице-губернатором Приморья стала многодетная мать
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    Вице-губернатором Приморья стала многодетная мать

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    Вице-губернатором Приморья стала многодетная мать

    Владивосток, 14 мая. Заместителем губернатора Приморского края назначена многодетная мать Ирина Мануйлова.

    Как сообщает Deita.ru, соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Тарасенко. Мануйлова в краевом правительстве будет курировать сферы образования и науки.

    Как прокомментировал назначение врио губернатора, усиление образовательного блока регионального правительства связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в регионе, в том числе по поручению Владимира Путина.

    Добавим, что Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Новосибирской области. В 2011 году избрана депутатом Госдумы, работала зампредседателя Комитета. Замужем, трое детей.

    Автор: Константин Терехов
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