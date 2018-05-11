Лайнер-рекордсмен на более 3,5 тыс. пассажиров пришвартуется в порту Владивостока

Владивосток, 11 мая. Лайнер Costa Serena пришвартуется в порту Владивостока и прибудет к причалам Морского вокзала 15 мая в 12.45 по местному времени.

Как пишет Deita.ru, на борту судна находятся около трех тысяч пассажиров из Кореи, а также около тысячи членов экипажа. Отмечается, что лайнер прибывает в Приморье из корейского порта Сокчо, далее следует к берегам Японии в город Муроран.

Напомним, Costa Serena начали эксплуатировать с 2007 году. Судно имеет 13 пассажирских палуб и 1507 кают, способных вместить до 3617 пассажиров. Лайнер является одним из самых больших судов в мире.

Как ранее писало URA.ru, в Тюмени испытали судно-внедорожник, которое будет возить пассажиров по Иртышу круглый год.