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Лайнер-рекордсмен на более 3,5 тыс. пассажиров пришвартуется в порту Владивостока
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    Лайнер-рекордсмен на более 3,5 тыс. пассажиров пришвартуется в порту Владивостока

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    Лайнер-рекордсмен на более 3,5 тыс. пассажиров пришвартуется в порту Владивостока

    Владивосток, 11 мая. Лайнер Costa Serena пришвартуется в порту Владивостока и прибудет к причалам Морского вокзала 15 мая в 12.45 по местному времени.

    Как пишет Deita.ru, на борту судна находятся около трех тысяч пассажиров из Кореи, а также около тысячи членов экипажа. Отмечается, что лайнер прибывает в Приморье из корейского порта Сокчо, далее следует к берегам Японии в город Муроран. 

    Напомним, Costa Serena начали эксплуатировать с 2007 году. Судно имеет 13 пассажирских палуб и 1507 кают, способных вместить до 3617 пассажиров. Лайнер является одним из самых больших судов в мире.

    Как ранее писало URA.ru, в Тюмени испытали судно-внедорожник, которое будет возить пассажиров по Иртышу круглый год. 

    Автор: Анна Иванова
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