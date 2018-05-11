Специалисты выехали на пляж во Владивостоке после сообщений о нефтяной пленке

Владивосток, 11 мая. После сообщений местных жителей о нефтяной пленке на берегу пляжа в бухте Щитовой во Владивостоке на место выехали специалисты.

О черной ядовитой пленке в прибрежной полосе 8 мая сообщили местные жители. По предварительным данным, загрязнены отдельные участки бухты, в воде видимых загрязнений не наблюдается, пишет Deita.ru.

В пятницу на место выехали специалисты. Они проверят чистоту воды, также органы Росприроднадзора и природоохранная прокуратура выяснят, каким образом на берег вынесло нефтяную пленку и кто к этому причастен.