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Общество
Специалисты выехали на пляж во Владивостоке после сообщений о нефтяной пленке
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    Специалисты выехали на пляж во Владивостоке после сообщений о нефтяной пленке

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    Специалисты выехали на пляж во Владивостоке после сообщений о нефтяной пленке

    Владивосток, 11 мая. После сообщений местных жителей о нефтяной пленке на берегу пляжа в бухте Щитовой во Владивостоке на место выехали специалисты.

    О черной ядовитой пленке в прибрежной полосе 8 мая сообщили местные жители. По предварительным данным, загрязнены отдельные участки бухты, в воде видимых загрязнений не наблюдается, пишет Deita.ru.

    В пятницу на место выехали специалисты. Они проверят чистоту воды, также органы Росприроднадзора и природоохранная прокуратура выяснят, каким образом на берег вынесло нефтяную пленку и кто к этому причастен.  

    Автор: Василий Котов
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