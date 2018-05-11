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Врио губернатора Приморья приедет в Преображение
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    Врио губернатора Приморья приедет в Преображение

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    Врио губернатора Приморья приедет в Преображение

    Владивосток, 11 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ближайшее время с рабочим визитом приедет в населенный пункт Преображение, жители которого жалуются, что мост, соединяющий их с «большой землей» находится в аварийном состоянии.

    Местные жители уже писали письма в администрацию Приморского края и Лазовского района с просьбой принять необходимые меры. Теперь глава региона сможет разобраться в проблеме лично, пишет Deita.ru.

    Уточняется, что о целях и задачах визита Тарасенко в населенный пункт пока неизвестно, однако жители Преображения надеются, что глава Приморья поможет решить вопрос, который беспокоит их больше всего.

    Автор: Василий Котов
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