Врио губернатора Приморья приедет в Преображение

Владивосток, 11 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ближайшее время с рабочим визитом приедет в населенный пункт Преображение, жители которого жалуются, что мост, соединяющий их с «большой землей» находится в аварийном состоянии.

Местные жители уже писали письма в администрацию Приморского края и Лазовского района с просьбой принять необходимые меры. Теперь глава региона сможет разобраться в проблеме лично, пишет Deita.ru.

Уточняется, что о целях и задачах визита Тарасенко в населенный пункт пока неизвестно, однако жители Преображения надеются, что глава Приморья поможет решить вопрос, который беспокоит их больше всего.