Популярный ТЦ закрыли во Владивостоке из-за несоблюдения правил пожарной безопасности

Владивосток, 10 мая. Популярный торговый центр «Дазэл» во Владивостоке закрыли из-за невыполнения правил пожарной безопасности. В отношении лиц, ответственных за соблюдение норм, возбуждены дела об административном правонарушении.

Работа ТЦ в настоящее время приостановлена, сообщает «Дейта».

Отмечается, что на нескольких этажах центра отсутствовала автоматическая система пожаротушения, на других — регулярно фиксировались перебои с ее включением. Эвакуационные пути в ТЦ не были оснащены светящимися надписями «Выход», не были установлены в «Дазэле» и ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходов.

Надзорные органы будут добиваться возложения на ответчика обязанностей по устранению всех выявленных нарушений.

Напомним, 25 марта один из крупнейших пожаров в современной российской истории произошел в Кемерово — загорелся ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 60 человек, после пожара российские власти пообещали тщательно проверить соблюдение норм пожарной безопасности во всех торговых центрах страны и строго наказать нарушителей.