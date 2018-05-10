Меню
Общество
Популярный ТЦ закрыли во Владивостоке из-за несоблюдения правил пожарной безопасности
Новости Сирии
Мощный взрыв прогремел в Дамаске
Следующая новость
Загрузка...

    Популярный ТЦ закрыли во Владивостоке из-за несоблюдения правил пожарной безопасности

    121

    Популярный ТЦ закрыли во Владивостоке из-за несоблюдения правил пожарной безопасности

    Владивосток, 10 мая. Популярный торговый центр «Дазэл» во Владивостоке закрыли из-за невыполнения правил пожарной безопасности. В отношении лиц, ответственных за соблюдение норм, возбуждены дела об административном правонарушении.

    Работа ТЦ в настоящее время приостановлена, сообщает «Дейта».

    Отмечается, что на нескольких этажах центра отсутствовала автоматическая система пожаротушения, на других — регулярно фиксировались перебои с ее включением. Эвакуационные пути в ТЦ не были оснащены светящимися надписями «Выход», не были установлены в «Дазэле» и ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходов.

    Надзорные органы будут добиваться возложения на ответчика обязанностей по устранению всех выявленных нарушений.

    Напомним, 25 марта один из крупнейших пожаров в современной российской истории произошел в Кемерово — загорелся ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 60 человек, после пожара российские власти пообещали тщательно проверить соблюдение норм пожарной безопасности во всех торговых центрах страны и строго наказать нарушителей.   

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.