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Китай и Владивосток обсудили строительство моста на полуостров Песчаный
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    Китай и Владивосток обсудили строительство моста на полуостров Песчаный

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    Китай и Владивосток обсудили строительство моста на полуостров Песчаный

    Владивосток, 8 мая. Власти Яньбянь-Корейского автономного округа КНР заявили об интересе к строительству моста между полуостровом Песчаный во Владивостоке и территорией округа.

    Об этом сообщила мэрия столицы Приморского края.

    Мэр Владивостока Виталий Веркеенко 8 мая встретился с делегацией Яньбянь-Корейского автономного округа КНР во главе с вице-губернатором Чжоу Цзиньсин. Стороны обсудили сотрудничество, а также реализацию транспортных проектов «Приморье-1» и «Приморье-2». Частью этих проектов является мост, который может соединить РФ и Китай.

    Как уточняется в сообщении мэрии, китайские партнеры подтвердили интерес к строительству моста.

    Напомним, данный транзитный маршрут может стать кратчайшим путем доставки грузов из северо-восточных провинций Китая к портам Владивостока.

    Китай и Владивосток обсудили строительство моста на полуостров Песчаный

    Автор: Анна Иванова
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