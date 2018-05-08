Китай и Владивосток обсудили строительство моста на полуостров Песчаный

Владивосток, 8 мая. Власти Яньбянь-Корейского автономного округа КНР заявили об интересе к строительству моста между полуостровом Песчаный во Владивостоке и территорией округа.

Об этом сообщила мэрия столицы Приморского края.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко 8 мая встретился с делегацией Яньбянь-Корейского автономного округа КНР во главе с вице-губернатором Чжоу Цзиньсин. Стороны обсудили сотрудничество, а также реализацию транспортных проектов «Приморье-1» и «Приморье-2». Частью этих проектов является мост, который может соединить РФ и Китай.

Как уточняется в сообщении мэрии, китайские партнеры подтвердили интерес к строительству моста.

Напомним, данный транзитный маршрут может стать кратчайшим путем доставки грузов из северо-восточных провинций Китая к портам Владивостока.