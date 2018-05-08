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Во Владивостоке начали ремонт дорог в районе Бухты Тихой
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    Во Владивостоке начали ремонт дорог в районе Бухты Тихой

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    Во Владивостоке начали ремонт дорог в районе Бухты Тихой

    Владивосток, 8 мая. Пресс-служба городской администрации Владивостока сообщила о начатом ремонте дорог в районе Бухты Тихой.

    Сообщается, что ремонтные работы начались на Спортивной улице на участке от пересечения с Борисенко до пересечения с Фадеева.

    Отмечается, что на данному участке улицы уже выставлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, а также бетонное ограждение и конусы. Кроме того, в администрации предупредили, что из-за сужения проезжей части возможны затруднения в дорожном движении, в особенности, в часы пик, говорится в материале Deita.ru.

    Ранее газета Известия сообщала, что во Владивостоке автомобилисты помогают друг другу отыскать госномера, которые были сорваны с машин во время шторма. Номера терялись, когда машины пытались преодолеть «озера», образовавшиеся во время проливных дождей.

    По словам очевидцев, знаки до сих пор лежат в небольших кучках по обе стороны от проезжей части в местах, которые оказались затоплены.

    Автор: Ирина Новикова
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