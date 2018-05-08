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Происшествия
В Приморье обнаружили утонувший в реке автомобиль
Происшествия
В Приморье обнаружили утонувший в реке автомобиль
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    В Приморье обнаружили утонувший в реке автомобиль

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    В Приморье обнаружили утонувший в реке автомобиль

    Владивосток, 8 мая. Утонувший в реке автомобиль обнаружили в Приморском крае.

    Сообщается, что необычную находку нашли под мостом в районе Лазовского перевала. В материале Deita.ru говорится, что в салоне автомобиля не было замечено человеческих останков.

    Причины, по которым машина оказалась в реке, на данный момент остаются неизвестными. По одной из версий, автомобиль ранее был угнан. Также предполагается, что водитель мог не справиться с управлением.

    Ранее газета Известия сообщала, что автомобиль въехал в фасад ресторана в городе Мамаронек в штате Нью-Йорк, несколько человек пострадали. Инцидент произошел вечером в воскресенье в ресторане Enzo's Restaurant. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, пострадавших доставили в больницы.

    Автор: Ирина Новикова
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