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Аптечного вора задержали росгвардейцы Приморья
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    Аптечного вора задержали росгвардейцы Приморья

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    Аптечного вора задержали росгвардейцы Приморья

    Приморский край, 07 мая. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Приморскому краю задержали в Находке аптечного вора.

    Как сообщает Deita.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства, 39-летний мужчина был, что называется, взят с поличным прямо на месте совершаемого преступления в аптечном пункте.

    Тревогу забил бдительный сторож одного из лечебных учреждений, который заметив, что в аптеку забрался неизвестный, вызвал силовиков. В настоящее время подозреваемого в совершении кражи доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Автор: Константин Терехов
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