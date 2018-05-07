Аптечного вора задержали росгвардейцы Приморья

Приморский край, 07 мая. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Приморскому краю задержали в Находке аптечного вора.

Как сообщает Deita.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства, 39-летний мужчина был, что называется, взят с поличным прямо на месте совершаемого преступления в аптечном пункте.

Тревогу забил бдительный сторож одного из лечебных учреждений, который заметив, что в аптеку забрался неизвестный, вызвал силовиков. В настоящее время подозреваемого в совершении кражи доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.