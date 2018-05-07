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«Происки политиков США»: жители Уссурийска прокомментировали провал асфальта на дороге
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    «Происки политиков США»: жители Уссурийска прокомментировали провал асфальта на дороге

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    «Происки политиков США»: жители Уссурийска прокомментировали провал асфальта на дороге

    Приморский край, 07 мая. Пользователи социальных сетей провал асфальта на дороге в Уссурийске назвали «происками американских политиков».

    О конфузе дорожных служб города в Приморском крае пишет Deita.ru, со ссылкой на Instagram пользователя mark2_che. Обрушение произошло на Владивостокском шоссе, диаметр «воронки» — около метра. 

    Информации об настоящих причинах обрушения пока нет, однако пользователи социальных сетей уже выдвинули свои версии. Так одна из версий, правда, шутливая звучит как «происки американских политиков».

    Автор: Константин Терехов
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