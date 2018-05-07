«Происки политиков США»: жители Уссурийска прокомментировали провал асфальта на дороге

Приморский край, 07 мая. Пользователи социальных сетей провал асфальта на дороге в Уссурийске назвали «происками американских политиков».

О конфузе дорожных служб города в Приморском крае пишет Deita.ru, со ссылкой на Instagram пользователя mark2_che. Обрушение произошло на Владивостокском шоссе, диаметр «воронки» — около метра.

Информации об настоящих причинах обрушения пока нет, однако пользователи социальных сетей уже выдвинули свои версии. Так одна из версий, правда, шутливая звучит как «происки американских политиков».